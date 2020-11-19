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Çarpıcı anket: ABD'liler Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu

AA |  19 Kasım 2020 Perşembe - 1:30 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 1:30

ABD'de yapılan bir anket, ABD'li seçmenin Demokrat aday Joe Biden'ın seçimlerindeki zaferinden ziyade, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesine mutlu olduğunu ortaya koydu.


Monmount Üniversitesinin yaptığı bir ankette, ülkede 3 Kasım'da  düzenlenen ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden'ın kazandığı seçimlerin sonucuna  ilişkin kamuoyunun görüşü mercek altına alındı.
 
Ankete katılanların yüzde 34'ü seçim sonuçlarından Trump'ın seçimleri  kaybetmesinden nedeniyle mutlu olduğunu belirtirken, sadece yüzde 25'i Biden'ın  zaferinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 41'i ise bu  konuda herhangi bir görüş belirtmedi.
 
Öte yandan seçimlerde Biden için oy kullanan seçmenlerin yüzde 73'ü  Trump kaybettiği için sonuçlardan mutlu olduğunu kaydetti.
 
Trump'a oy veren seçmenin yüzde 26'sı ise Trump'ın kaybetmesinden  dolayı, yüzde 36'sı ise Biden'ın kazanmasından dolayı mutsuz olduğunu belirtti.
 
Ayrıca ankete katılanların yüzde 60'ı Biden'ın seçimleri hakkıyla  kazandığına inandığını belirtirken, yüzde 32'si de Trump'ın seçimlerdeki hile  iddialarına inandıklarını söyledi.
 

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