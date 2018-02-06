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ABD'de büyük şok! Sert çakıldı

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 2:25 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 2:27

Dow Jones Endeksi, puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti.


New York borsasında endeksler, yatırımcıların satış  pozisyonu almaya devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle  tamamladı.Dow Jones Sanayi Endeksi 1.175,00 puan (yüzde 4,60) azalarak  24.345,96 puana geriledi ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü  kaydetti. Standard & Poor's 500 Endeksi 113,16 puan (yüzde 4,10) düşüşle  2.762,13 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,92 puan (yüzde 1,96) azalarak  7.240,95 puandan günü tamamladı. 
 
Ayrıca, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 endeksleri bu sene  başından elde ettikleri tüm kazançları kaybetmiş oldu.
 
Endekslerdeki sert düşüş cuma günü ABD'de açıklanan makro ekonomik  verilerin ülkede faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle başlamıştı.
 
Son iki işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi  bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de  yüzde 5,7 değer kaybetti.
 
Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda yürürlüğe  koyduğu vergi indirimi yasasına ve geçen ay ABD'li şirketlerin olumlu gelen  bilançolarına dikkati çekerek, bu nedenle ocak ayında New York borsasının çok  hızlı yükseliş kaydettiğini, ancak son iki işlem günündeki düşüşlerin borsada  düzeltme nedeniyle kaynaklandığını belirtti.
 

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