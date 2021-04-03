ABD'de büyük kriz! İnsanlar aşı sırası beklerken ölüyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ülke genelinde uygulanmasına başlanan aşılama programına rağmen, ABD'de aşılanma umuduyla bekleyen binlerce insanın Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Associated Press'in duyurduğu habere göre, ABD Hava Kuvvetleri emeklisi Diana Drewes'in Kovid-19 aşısını olmak için sıra beklerken Ohio eyaletindeki bir yardım merkezinde son nefesini verdiği kaydedildi. Ölen kadının aşı randevusunun hayatını kaybettikten sonra ayarlandığı iddia edildi.

Drews'in kızı Laura Brown konuya ilişkin 'Ocak ayında bizi aradıklarında çok şaşırdık, annem ölüm döşeğindeydi, sağlık görevlisine bizi şimdi aramanızın hiçbir anlamı yok' dediğini ifade etti.

KIZINI AŞI SIRASI BEKLERKEN KAYBETTİ

ABD'de yaşayan 73 yaşındaki Richard Rasmussen de kızını aşı sırasında kaybedenlerden biri. Richard Rasmussen'in kızı Julie Rasmussen, ilk doz Pfizer aşısını Ocak ayında yaptırmasının ardından ikinci aşıyı olma sırasındayken Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldı ve 19 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Baba Rasmussen bir röportajında söyledikleriyle duygulandırırken, 'Ve şimdi yalnızım. O benim en iyi arkadaşımdı. Şimdi kimsem yok yalnızım. Yaşarken tek başımayım' demişti.

247 BİN KİŞİ ÖLDÜ

ABD'de 2020'nin Aralık ayından itibaren uygulanmaya başlanan aşılama planının ardından 247 bin kişinin öldüğü belirlenirken. ABD Sağlık Bakanlığı yetkilileri sürü bağışıklığına ulaşmak için yeterli aşı dağıtımının aylar süreceği konusunda uyarmışlar, aşı tedariğinin sınırlı olmasından ve insanların aşılanmadan ölmesinden dolayı üzüntülerini ifade etmişlerdi.

ABD'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 554 BİNİ GEÇTİ

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 69 bin 739 artış göstererek 30 milyon 610 bin 743'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı.

California 3 milyon 675 binden fazla vaka ve 59 bin 614 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 799 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izliyor.

57 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 101 milyondan fazla kişiye ilk doz, 57 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 910 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 392 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.