ABD'de büyük kriz! Boş rafları böyle sakladılar

Önce İngiltere ardından ABD tarihte görülmemiş büyüklükte bir tedarik kriziyle karşı karşıya kaldı. İngiltere'de Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda, benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

ABD'de ise Koronavirüs salgınından kaynaklanan işgücü sorunları, hava koşulların sertleşmesi ve artan tüketici talebi ile birleşince daha önce görülmemiş bir kıtlık ve fiyat artışı görülmeye başlandı. Ülke halkı panik alımları ve istifleme yapmaya başlarken Beyaz Saray konu hakkında daha fazla sessiz kalamadı ve açıklama yapmak zorunda kaldı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede yaşanan tedarik zinciri krizinin çözümü için Ulusal Muhafızları devreye sokabileceği sözlerine açıklık getirerek, şu anda bunun aktif olarak düşünülmediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, Biden'ın katıldığı bir forumda "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. Tır şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım." yanıtına açıklık getirdi.

Her başkanın federal düzeyde Ulusal Muhafız kullanma yetkisini olduğunu belirten Psaki, "Genellikle başkan eyalet düzeyinde valilerden Ulusal Muhafızları göreve çağırmalarını talep eder ancak şu an valilere böyle bir talebimiz yok ve federal düzeyde Ulusal Muhafız kullanma peşinde değiliz." dedi. Psaki, "Her başkanın Ulusal Muhafızları göreve çağırma kapasitesi vardır ancak şu anda böyle bir durum aktif olarak düşünülmüyor." diye konuştu.

Hükümetler krizi gidermeye çalışsa da sorunun her geçen gün büyüdüğü basına yansıyan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da sıkça paylaşılan fotoğraflarla açığa çıkıyor. ABD, ülke tarihinde görülmemiş bir kıtlık sorunuyla mücadele ediyor. Ülkedeki perakendeciler, tedarik zinciri krizinin yol açtığı çıplak rafları gizlemek için tuhaf yöntemlere başvuruyor.