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ABD'de büyük kaos! Kongre binasında silahlar çekildi
ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Dış basın 'son dakika' gelişmeleri anbean duyuruyor. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kongre polisi göstericilerle mücadele etmek için destek kuvvet istedi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Trump'ın seçici kurul oylarını tasdik etmeme yolundaki çağrısını geri çevirdi. Pence'in güvenlik gerekçesiyle Kongre binasından çıkarıldığı da gelen bilgiler arasında... Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger, "Bu bir darbe teşebbüsüdür" değerlendirmesi yaptı. Trump olayların çığırından çıkmasının ardından itidal çağrısında bulundu. Son dakika gelişmesine göre; olaylar sırasında bir kadının silahla ağır yaralandığı bildiriliyor. ABD medyası yaralıların olduğu bilgisi de paylaştı. İngiliz basını "ABD'de anarşi" başlıkları attı.