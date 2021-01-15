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ABD'de bomba iddia! Trump tamamen terk ediyor

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 20:57 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 20:57

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin ederek görevine başlayacağı 20 Ocak sabahı erken saatlerde başkent Washington'dan ayrılacağı iddia edildi.


ABD basınına konuşan üst düzey yetkililer, daha önce Biden'ın yemin  törenine katılmayacağını açıklayan Trump'ın, tören esnasında da başkent  Washington'da olmayacağını bildirdi.
 
Yetkililer, Trump'ın törenin yapılacağı gün olan 20 Ocak sabahı erken  saatlerde Washington'dan ayrılacağını ve büyük ihtimalle Florida'ya yerleşeceğini  kaydetti.
 
Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri Biden'ın kazanmasının  ardından seçimlerde hile olduğunu savunmuş ve Biden'ın yemin törenine  katılmayacağını belirtmişti.
 
Trump yanlıları, 6 Ocak'ta seçimlerin tescili için Senato ve  Temsilcilerinin ortak oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmış ve olaylarda 5  kişi yaşamını yitirmişti.
 
Kongre baskınının ardından Demokratlar, Trump'a yönelik azil sürecini  başlatmış ve Trump'ın "halkı isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 13 Ocak  Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı.

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