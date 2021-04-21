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ABD'de bir skandal daha! Evden kaçan siyahiyi öldürdüler

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 23:03 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 23:03

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesi gerginliğe neden oldu.


Yerel medyadaki haberlere göre, Pasquotank bölgesindeki Elizabeth  şehrinde polis "arama emri" üzerine sabah bir eve gitti.
 
Aile üyelerine ve görgü tanıklarının beyanına göre, bu sırada 40  yaşındaki siyahi Andrew Brown, aracıyla uzaklaşmak isterken polis tarafından 6 ya  da 8 el ateş edilerek öldürüldü.
 
Ailesi, 10 çocuk babası Brown'ın üzerinde silah bulunmadığını ve  kimseye zarar vermediğini belirtti.
 
Olay hakkında inceleme başlatıldı
 
Olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık, bunun polis şiddeti olduğunu,  Brown'ın sırtından vurulduğunu öne sürdü, polisten olayın detayını ve vücut  kamerası görüntülerini yayımlanmasını istedi.
 
Kuzey Carolina Eyaleti Soruşturma Bürosu'nun olay hakkında inceleme  başlattığı, sosyal medyada paylaşılan videolarda polisin olası protesto ve isyana  karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.
 

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ABD Kuzey Carolina siyahi
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