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ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 13:41 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 13:41

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) yardım fonundan aldığı krediyle lüks araba alan kişi tutuklandı.


ABD basınının Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı  haberine göre, 29 yaşındaki David T. Hines, Kovid-19 nedeniyle işten çıkarmaların  önüne geçmek için verilen kredi desteğinden şirketleri için 3,9 milyon dolar  aldı.
 
Krediye başvurusunda çalışanlarının ödemeleri için yapılan miktarda  yalan beyanda bulunan Hines, bu krediyi aldıktan birkaç gün sonra yaklaşık 318  bin dolar değerindeki 2020 Lamborghini Huracan aracı satın aldı.
 
Hines'in ayrıca bu krediyle lüks mağazalarda alışveriş yaptığı ve lüks  tatil yerlerinde konakladığı ortaya çıktı.
 
Dolandırıcılık, yalan beyan ve yasa dışı işlem yapma suçlamasıyla  Miami Federal Mahkemesine çıkarılan Hines'in lüks aracı ile banka hesaplarındaki  3,4 milyon dolara el konuldu.
 
Tutuklanan Hines, suçlu bulunması durumunda 70 yıla kadar hapis cezası  alabilecek. 
 

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