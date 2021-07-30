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ABD’de bir kadının aracında çocuk cesetleri bulundu

AA |  30 Temmuz 2021 Cuma - 23:45 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 23:45

ABD'de bir kadın aracında iki çocuk cesedi bulunması sebebiyle gözaltına alındı.


ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore'da polis yetkilileri, 33 yaşındaki kadının trafik kontrolü sırasında arabasında bulunan ölü iki çocukla ilgili gözaltına alındığını söyledi.
 
Yetkililer, ölümlerin sebebini kesin olarak belirlemenin zaman alacağını ifade etti.
 
Bir polis sözcüsü, polis memurlarının araçla ilgili "şüpheler" nedeniyle aracı durdurduğunu söyledi.
 
Arabadaki cesetler kardeşinin çocukları
 
Kontrol esnasında bulunan cesetlerin, tıbbi muayene amirinin ofisine götürüldüğü kaydedildi. Tutuklanan Nicole Johnson'un, 7 yaşındaki Joshlyn Johnson ve 5 yaşındaki Larry O'Neil'in halası olduğu açıklandı.
 
Johnson, ölümle sonuçlanan birinci derece çocuk istismarı da dahil olmak üzere birçok suçlamayla yargılanacak.

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ABD' çocuk kadın
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