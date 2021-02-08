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ABD'de bir ilk! Müslüman isim atandı

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 0:07 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 0:07

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanan ülkenin en prestijli hukuk dergisi Law Review'ın başına ilk defa Müslüman biri getirildi.


134 yıllık derginin direktörlüğüne 26 yaşındaki Müslüman öğrenci  Hassan Shahawy atandı.
 
Mısır kökenli bir aileden gelen California doğumlu Shahawy, yeni  görevinin hukuk fakültesinin çeşitliliğe verdiği önemi ve diğer hukuk  geleneklerine olan saygısını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.
 
2016'da Harvard'tan Orta Doğu tarihi ve çalışmaları üzerine mezun olan  Shahawy, Oxford Üniversitesinde de Doğu ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı.
 
Shahawy, halen mülteci nüfusu ve ABD ceza hukuku reformu üzerine  çalışmalar yapıyor.
 
ABD'nin eski Başkanı Barack Obama da 1990'da söz konusu derginin ilk  siyahi direktörü olarak görev yapmıştı.

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ABD Law Review Harvard Müslüman
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