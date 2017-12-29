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ABD'de bir binada yangın çıktı: Çok sayıda ölü var

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 6:01 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 6:40

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesindeki bir binada çıkan yangında 12 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.


New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bronx  Hayvanat Bahçesi yakınında beş katlı bir binada yangın çıktı.
 
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olay yerinde yaptığı  açıklamada yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin ise  yaralandığı söyledi.
 
Olayı New York'ta meydana gelen "en kötü yangın trajedisi" olarak  nitelendiren Blasio, yangında ölenler arasında bir yaşında bir bebeğin olduğunu  söyledi.
 
Olay yerine yaklaşık 170 itfaiye görevlisi ve ambulans sevk edildi.  Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını söyledi.
 
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
 

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