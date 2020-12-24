ABD'de bir asker hamile eşini öldürüp intihar etti!

ABD’de bir asker, hamile eşini 3 yaşındaki kızlarının önünde vurup öldürdükten sonra, intihar etti.

ABD Ordu su'nun Kuzey Carolina 'daki bir askeri tesisinde astsubay çavuş olarak görev yapan 31 yaşındaki Keith Lewis, evde bulunan 3 yaşındaki kızlarının gözleri önünde 34 yaşındaki hamile eşi Sarah Lewis’i silahla vurdu.

Lewis, ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekti. Keith Lewis olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Sarah Lewis ile karnındaki bebeği de kurtarılamadı.

Olay karşısında şoke olduklarını belirten aile üyeleri, Sarah Lewis de ilk çocuğunu dünyaya getirene kadar ordu mensubu olduğunu söyledi.