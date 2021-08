ABD'de beklenen istifa kararı!

New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldığını açıkladı. Cuomo'nun yerine Kathy Hochul, New York'un ilk kadın valisi oldu.

Taciz iddiaları üzerine görevi bırakması yönünde çağrıların yükselmesinin ardından Cuomo, düzenlediği basın toplantısında istifasını duyurdu.



Cuomo, aylar sürecek azil işlemleri sırasında değerli zaman ve para kaybı olacağını, ayrıca yönetimin çalışmaya devam etmesinin "ölüm kalım meselesi" olduğunu belirterek, bu enerji kaybına neden olmak istemediğini söyledi.



Hakkındaki iddialar karşısında kendini savunmaya devam eden Cuomo, toplantıya New York Başsavcısı Letitia James'ın raporunu eleştirerek başladı.



Raporda ciddi hatalar olduğunu ileri süren Cuomo, "Uygunsuz davrandığımı iddia etmek ile cinsel taciz sonucuna varmak farklı şeylerdir." dedi.



Sözlerinin, 11 kadını derinden yaraladığını reddetmek anlamına gelmediğini söyleyen Cuomo, kadınlardan özür de diledi.



Hareketleri için tüm sorumluluğu üstlendiğini, insanlara fazla yakın davrandığını, sarılıp öpmekten çekinmediğini ifade eden Cuomo, "Kendimce kimseyle sınırı aşmadım ama sınırın nerede bittiğini bilmiyordum. Bu konuda nesil ve kültür farklarını dikkate almalıydım ama yapmadım." diye konuştu.



Üç dönemdir görev yapan Demokrat Vali Cuomo'nun, cinsel taciz ile bakımevlerinde Kovid-19 salgını konusunda halkı yanıltmak ve Kovid-19 testlerinde aile ve akrabalarına öncelik tanımak gibi iddialarla New York Eyalet Meclisi'nde azil soruşturması devam ediyordu.



Cuomo'nun baş yardımcısı Melissa DeRosa da dün istifa ettiğini duyurmuştu.



- Cuomo hakkındaki taciz iddiaları



Eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.



New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.



Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.



Başsavcı James 3 Ağustos'ta, 4 aylık bir soruşturma neticesinde Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmuştu. Bunun üzerine kameraların karşısına çıkan Vali Cuomo, hakkındaki taciz raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etmişti.



ABD Başkanı Joe Biden, 4 Ağustos'ta Cuomo'nun istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de benzer çağrılarda bulunmuştu.



New York eyaleti, 5 Ağustos'ta Vali Cuomo'ya hakkındaki suçlamalara karşı ek kanıt sunması için süre verirken, aynı gün eski asistanı, Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla resmi suç duyurusunda bulunmuştu.