30 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -2.22 EURO 9,6930 0.13
USD 8,3100 0.26 ALTIN 497,570 -0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 80 milyonu aştı

AA |  30 Ekim 2020 Cuma - 1:28 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 1:28

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine günler kala birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana kadar 80 milyondan fazla kişi tercihini yaptı.


ABD'de başkanlık seçimi için erken oylama bilgilerini derleyen  internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy  kullanma yoluyla şimdiye kadar 80 milyon 416 bin 541 kişi oy kullandı.
 
Şimdiye kadar kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçiminde  kullanılan toplam oyların yüzde 58,3'üne denk geldiği belirtildi.
 
Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 52 milyonu geçti, 28 milyondan  fazla kişi de oylarını seçim merkezlerinde kullanmayı  tercih etti.
 
Teksas 8 milyon 525 bin, California 8 milyon 478 bin ve Florida 7  milyon 385 binden fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler  olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 91  milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirildi.
 
İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden  seçim  uzmanı  Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında  erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde oy kullananların sayısının rekor  düzeyde yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.
 
McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy  kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da seçmenlerin yüzde 65'ine tekabül  edeceğine ve 1908'den bu yana yapılan seçimlerdeki en yüksek katılımın  beklendiğine dikkati çekmişti.
 

ETİKETLER

ABD 3 Kasım başkanlık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.