ABD'nin Georgia eyaletindeki Gainesville ilçesinde bulunan bir atık tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 5inin olay yerinde, 1inin ise acil durum odasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiyeden 5 personelin de yaralandığı aktarıldı.
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- ABD'de atık tesiste sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var
ABD'de atık tesiste sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var
DHA | 28 Ocak 2021 Perşembe - 21:53 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 21:57