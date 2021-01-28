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ABD'de atık tesiste sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var

DHA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 21:53 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 21:57

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.


ABD'nin Georgia eyaletindeki Gainesville ilçesinde bulunan bir atık tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 5inin olay yerinde, 1inin ise acil durum odasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiyeden 5 personelin de yaralandığı aktarıldı.
 

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ABD Georgia nitrojen
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