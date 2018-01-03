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ABD'de aşırı soğuklar 16 can aldı

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 21:56 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 22:05

ABD'de özellikle doğu kıyıları ile kuzeydoğu bölgesinde etkisini gösteren aşırı soğuk havanın en az 16 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.


 ABD Ulusal Hava Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ABD, son yılların  en soğuk kışlarından birini yaşıyor.
 
 Amerikan medyasında yer alan haberlerde, şu ana kadar en az 16  kişinin aşırı soğuk hava dalgasıyla bağlantılı olarak hayatını kaybettiği  belirtildi.
 
ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Maine eyaletinden, güneydoğusundaki  Florida'ya kadar doğu kıyısındaki bazı eyaletlerde olağanüstü hal ilan edilmesine  neden olan aşırı soğuk hava sebebiyle Florida'nın bazı kentlerine yıllar sonra  ilk kez kar yağdığı bildirildi.
 
Eyaletin Tallahassee kentine 1989'dan bu yana ilk kez kar yağarken,  bölgede uzun yıllar sonra kar gören Amerikalıların şaşkınlıkları sosyal medyada  en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.
 
ABD ile Kanada sınırında yer alan ünlü Niagara Şelalelerinin bazı  bölümlerinin de donmasına neden olan aşırı soğuk hava dalgasının bir hafta daha  etkisini sürdüreceği belirtildi.
 
 Hava sıcaklığının kuzeydoğu eyaletlerinde sıfırın altında seyrederken  ülkedeki soğuklara, perşembe günü doğu kesimleri etkileyecek yeni bir fırtınanın  da ekleneceği açıklandı.
 
  
 

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