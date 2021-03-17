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ABD'de art arda saldırılar... 8 kişi ölü!

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 7:16 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 7:22

ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve zanlının yakalandığı bildirildi.


ABD medyasına yansıyan ve Atlanta polisine dayandırılan haberlere  göre, kentte akşam saatlerinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı yapıldı.
 
Polis, ilk olarak Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'nın kuzeyinde  yer alan Cherokee bölgesinde yerel saatle öğleden sonra Asyalılara ait bir masaj  salonuna düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.
 
Bu olaydan kısa süre sonra hırsızlık ihbarı yapılan Atlanta şehir  merkezindeki bir başka masaj salonunda 3 kişinin daha vurularak hayatını  kaybettiği, bu saldırıdan kısa süre sonra yakındaki bir başka masaj salonunda da  bir kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.
 
Olayı soruşturan polis yetkilileri, akşam saatlerinde Robert Aaron  Long adlı zanlının tutuklandığını ve 3 saldırının da zanlısının Long olduğuna  inandıklarını bildirdi.
 
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Amerikan medyası saldırılarda  hayatını kaybedenlerden 6'sının Asya kökenli kadınlar olduğu bilgisini verdi.
 
  

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