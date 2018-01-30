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ABD'de Apple'a soruşturma iddiası

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 23:36 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 23:36

Amerikalı otoritelerin, teknoloji devi Apple hakkında menkul kıymetler yasalarının ihlali gerekçesiyle soruşturma açtığı iddia edildi.


Bloomberg'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler  ve Borsa Komisyonu, Apple'ın iPhone modellerinde yaşanan yavaşlamayı düzeltecek  güncellemeyle ilgili açıklamalarının menkul kıymetler yasalarını ihlal edip  etmediğini soruşturmaya başladı.
 
İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, iki kamu kurumunun  şirketten konuyla ilgili bilgi talebinde bulunduğu kaydedildi.
 
Dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olan Apple'ın New York  borsasında işlem gören hisseleri, soruşturma haberinin ardından yüzde 1,3 değer  kaybederek son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Şirketin hisseleri, dün de  iPhone X'uin üretimini kısacağı iddialarıyla yüzde 2,6 önemli bir değer  kaybetmişti.
 
Apple'ın piyasa değeri, haftanın ilk iki günündeki kayıpların ardından  yaklaşık yüzde 30 azalışla 880 milyar dolardan, 853 milyar dolara geriledi.

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