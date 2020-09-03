03 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.076 -0.70 EURO 8,8040 0.57
USD 7,4310 0.65 ALTIN 461,300 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'de acil koduyla gönderildi: Bütün eyaletler hazır olsun

AA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 19:30 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 19:30

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC), eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdiği bildirildi.


ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu bilgilendirme CDC  Direktörü Robert Redfield tarafından eyalet valilerine gönderilen mektupla  yapıldı.
 
Mektupta, eyaletlerden aşılar için "yakın gelecekte" yerel sağlık  ocakları ve hastanelere dağıtılmak üzere CDC ile sözleşme yapan ilaç firması  McKesson Corp.'tan izin başvuruları yapması istenirken, eyalet yönetimlerinden  ilaç kurallarının hafifletilmesi de istendi.
 
"CDC, dağıtım için başvuruların hızlandırılması konusunda acilen adım  atmanızı talep ediyor ve gerekirse, bu aşıların 1 Kasım 2020'ye kadar tam olarak  faaliyete geçmesini engelleyecek yönetmeliklerden feragat etmeyi  değerlendirmenizi istiyor" ifadelerine yer verilen mektupta, ayrıca eyalet  yönetimlerinden aşı için hangi gruplara öncelik vermeleri gerektiği, aşıyı  uygulayacak sağlayıcıları belirlemeleri ve diğer adımlar konusunda çalışma  başlatmaları istendi.
 
Bununla birlikte, mektupta aşıların ne zaman mevcut olacağına dair  olası zaman çizelgelerinin de paylaşıldığı, mevcut durumda aşının 1 Kasım'da  hazır olacağı ancak tam kapasite üretime 2021 yılında geçileceği ifade edildi.
 
Öte yandan bazı sağlık uzmanları, aşı konusunda belirtilen tarihin  beklenenden erken olduğunu savunurken, zaman çizelgelerinin bilimden daha ziyade  yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi siyasi kaygılarla atılan bir adım olduğu  yorumunun  yapılması dikkati çekti.
 
Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı  durumundaki ABD'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte  1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.

ETİKETLER

ABD Kovid-19 corona virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.