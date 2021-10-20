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ABD'de acil durum ilan edildi! Yüzde 140'ın üzerine çıktı

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 19:49 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 19:49

ABD’de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.


Newsom, yaptığı açıklamada, ülkenin batısının üç yıldır üst üste  kuraklık yaşadığını belirterek California sakinlerine su tasarrufunu artırmaları  çağrısı yaptı.
 
Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını  isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen  uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki  verdi.
 
Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim  ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.
 

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