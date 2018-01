ABD'de 7 yaşındaki çocuk kelepçelenerek gözaltına alındı

Okulun kafetaryasında öğretmeniyle tartışan 7 yaşındaki çocuk öğretmenini yumruklamaya başladı. Çocuk için okula gelen bir polis memuru küçük çocuğu elleri arkada bir şekilde kelepçeleyerek polis merkezine götürdü.

Çocuğa tıpkı yetişkin azılı bir suçlu gibi muamele uygulandı. Çocuğun annesi,olan biteni an be an gözyaşları içinde görüntüledi.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada çocuğun kelepçelenmesini prosedür gereği olduğu, kendisine ve çevredekilere bir zarar verebileceği için dikkat edildiği belirtildi.

Küçük çocuğun daha önce de kelepçelendiği ve davranış bozukluğu olup olmadığının araştırılması için hastaneye götürüldüğü açıklandı.

Anne Mercy Alvarez ise oğlunun herhangi bir akli sorunu olmadığını, öğretmeninin ona kötü davrandığını söyledi.