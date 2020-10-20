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ABD'de 7.4 büyüklüğünde deprem

20 Ekim 2020 Salı - 1:08 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 1:09

Amerika'da Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu... Deprem sonrası yetkililer tsunami uyarısı yaptı.


Ayrıntıar gelecek..

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