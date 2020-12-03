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ABD'de 6 kişi, hamile kadınları doğum için Türkiye'den ülkeye getirmekle suçlandı

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 10:41 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 10:41

ABD'nin New York kentinde 6 kişi, Türkiye'den hamile kadınları doğum yapmak üzere yasa dışı yollarla ülkeye getirmekle suçlandı.


Savcılık, şüphelilerin, çocuklarının doğum yoluyla ABD vatandaşlığına  hak kazanmasını isteyen anne adaylarını sahte iş ve turist vizeleriyle ülkeye  getirdiği ve doğum masraflarını federal sağlık yardım programı "Medicaid"  aracılığıyla karşıladığını öne sürdü.
 
ABD'de bu yolla 119 çocuğun doğumuna aracılık etmekle suçlanan  şüphelilerin, Türkiye'de sosyal medyada "Bebeğim ABD'de doğmalı", "Amerika'da  doğum" başlıklı paylaşımlarla ulaştıkları anne adaylarından kişi başına en az 7  bin 500 dolar tahsil ettiği iddia edildi.
 
Savcılık, İ.A. ve S.K. adlı kişilerin liderlik ettiği şebeke  üyelerini, sağlık sistemini 2,1 milyon dolar zarar uğratmakla suçladı.
 
ABD yasalarına göre, ülke sınırlarında doğan her çocuk doğrudan  vatandaşlığa hak kazanıyor. Başkan Donald Trump liderliğindeki hükümet, yabancı  ülke vatandaşlarının doğum için ABD'ye gelmesini sınırlamak üzere, bu yılın  başında yaptığı düzenlemeyle hamile kadınlara, sağlık açısından ABD'de doğum  yapmanın zorunlu olduğu durumlar dışında turist vizesi verilmesini yasaklamıştı.
 
  
 

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ABD New York hamile
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