ABD’de 3 milyon kişi elektriksiz kaldı

Washington, Colorado, Kansas, Missouri, Ohio, Kentucky, Maryland, New Jersey , Delaware, New York , Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts eyaletlerinde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Fırtına kara ve hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Connecticut, Delaware, New Jersey, Ohio ve Pennsylvania eyaletlerinin birçok kentinde okullar tatil edildi. Halen bazı bölgelerdeki okullara elektrik verilemedi belirtildi.