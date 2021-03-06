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ABD'de 3 kişi 25 yıl boş yere hapis yattı!

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 18:56 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 19:05

ABD'de 25 yıl önce, görevde olmayan bir polis memuru ve bir iş yeri sahibini öldürme suçlamasıyla tutuklanan 3 kişi, savcıların kendilerini "aklayacak delilleri kasıtlı olarak sakladığının" anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.


ABD'nin New York eyaletinde 1996'dan bu yana tutuklu bulunan George  Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson, mahkeme kararıyla serbest kaldı.
 
New York kentinin kuzeyinde bulunan bir cezaevinde kalan 3 kişinin, o  zamanlar bir polis memuru ve bir iş yerini sahibini öldürmekle suçlandığı  belirtildi.
 
Mahkeme, söz konusu 3 kişi hakkında, suçsuzluklarını ispatlayacak  delillerin, o dönem sanıkların avukatlarından savcılar tarafından kasti olarak  gizlendiğine, bu nedenle de bu kişilerin suçsuzluğunun bu zamana kadar  kanıtlanamadığına hükmetti.
 

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