21 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -1.63 EURO 10,4190 0.49
USD 8,7680 0.35 ALTIN 495,470 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD’de 18 araç birbirine girdi: 9’u çocuk 10 ölü

AA |  21 Haziran 2021 Pazartesi - 1:49 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 1:49

ABD’nin Alabama eyaletindeki I-65 eyaletler arası otoyolda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9’u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.


Butler Bölgesi yetkililerinden Wayne Garlock, Montgomery şehrinin yaklaşık 55 kilometre güneyinden geçen otobanda meydana gelen kazada çocuk bakımevi kuruluşuna ait bir minibüste bulunan 4 ila 17 yaşları arasında 8 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
Kazaya karışan diğer bir araçtaki 9 aylık bebek ile 29 yaşındaki babasının da yaşamını kaybettiğini ifade eden Garlock, yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.
 
Araçlar suda kaydı
 
Kazanın, ülkenin güneydoğu eyaletlerinde etkili olan tropikal fırtına Claudette nedeniyle araçların otobanda biriken suda kayması sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.
 
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kazayı incelemek için bölgeye 10 müfettiş gönderildiğini bildirdi.
 
Ağaç altında kalan 2 kişi öldü 
 
Öte yandan, Alabama'nın Tuscaloosa şehrinde, tropikal fırtına nedeniyle ağacın evin üstüne devrilmesi sonucu 24 yaşındaki 1 kişi ile 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
 
Yine Alabama’nın Birmingham kentinde, sel sularına kapıldığı sanılan 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

ETİKETLER

ABD Alabama eyalet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.