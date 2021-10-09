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ABD'de 17 yıldır idamını bekleyen mahkum hakkındaki hüküm kaldırıldı

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 1:01 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 1:01

ABD'nin Oregon eyaletinde 17 yıldır idam edilmeyi bekleyen siyahi mahkum hakkındaki hükmün kaldırıldığı bildirildi.


Cinayetten 2004'te idama mahkum edilen ve infaz sırasının gelmesini  bekleyen siyahi Jesse Lee Johnson hakkındaki hüküm, Eyalet Üst Mahkemesi  tarafından kendisine yeterince savunma hakkı verilmediği gerekçesiyle kaldırıldı.
 
Bir kadını 1998'de evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla  yargılanmasının ardından hüküm giyen Johnson'ın mahkumiyet kararından sonra  avukatları, soruşturmada görgü tanığının, cinayet sırasında eve giren kişinin  beyaz olduğunu ifade ettiğini belirledi.
 
Soruşturma aşamasında polisin ya da Johnson'ın o dönemdeki  avukatlarının tanıkla görüşme yapmadığı ortaya çıktı.
 
Mahkeme tutanaklarına göre tanık, polise gördüklerini anlatmayı iki  kez denediğini ancak polisin sözünü yarıda keserek ifadesine ihtiyaç  duyulmadığını söylediğini anlattı.
 
Bu önemli hatanın, davanın sonucunu etkileyebileceği kanısına varan  Yüksek Mahkeme, savunma avukatlarının görevlerini yapmadıkları gerekçesiyle sanık  hakkındaki hükmün geri alındığını açıkladı.
 
Johnson'ın avukatı, yaptığı yazılı açıklamada, "Davadaki kanıtlar,  Johnson'ın hatalı mahkumiyet kararında ırkçılığın ve polislerin görevlerini  kötüye kullanmasının rol oynadığını gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.
 
Eyalet Savcılığı, karar sonrası Johnson'ın yeniden yargılanıp  yargılanmayacağı konusunda açıklama yapmadı.
 

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ABD Oregon mahkum
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