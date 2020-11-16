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ABD'de 1 milyondan fazla çocuk Kovid-19'a yakalandı

AA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 22:30 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 22:32

Salgının başından 12 Kasım'a kadar toplam 1 milyon 39 bin 464 çocuğun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.


ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 milyondan fazla çocuğun virüse yakalandığı açıklandı.
Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, salgının başından 12 Kasım'a kadar toplam 1 milyon 39 bin 464 çocuğun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.
 
Açıklamada, son bir haftada ise 111 bin 946 çocukta yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.
 
Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Dr. Sally Goza, sayıyı "şaşırtıcı ve trajik" bulduğunu ve daha önce böylesi bir virüs patlaması görmediklerini ifade etti.
 
Johns Hopkins Üniversitesine göre ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 11 milyonu geçti.
 
Eyaletlerin çoğu, salgının yayılmasını azaltmak için yeni kısıtlamalar getirmeye başladı.

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