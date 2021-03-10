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ABD'de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine onay!

AA |  10 Mart 2021 Çarşamba - 22:54 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 22:54

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirmek istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.


Senato'da hafta sonu kabul edilmesinin ardından üzerinde yapılan  düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için tekrar Temsilciler Meclisi'ne gönderilen  tasarı, 211'e karşı 220 oyla kabul edildi.
 
Cumhuriyetçi vekillerin desteğini almayan tasarı, yasalaşması için  Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulmak üzere Beyaz Saray'a gönderildi.
 
Senato'da hafta sonu onaylanmıştı
 
ABD'de uzun süredir en önemli gündem maddelerinden biri olan 1,9  trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, 27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde  kabul edilmişti.
 
Uzun süren görüşmelerin ardından 6 Mart'ta ise Senato tarafından  onaylanan tasarı, daha önce devreye sokulan ve "uzlaşma" olarak adlandırılan  yasal bir düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan  geçirilmişti.
 
Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için  yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti.
 
1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanacak
 
Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde  çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, doğrudan nakit  yardımının yanı sıra işsizlik yardımları, eyalet ve yerel yönetimlerin  desteklenmesi ve aşı dağıtımına yönelik düzenlemeler yer alıyor.
 
Ekonomik destek paketi kapsamında, yılda 75 bin dolardan az kazanan  bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülüyor.
 
Paketle 14 Mart'ta süresi dolacak işsizlik yardımlarının süresi 6  Eylül'e kadar uzatılırken, haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması  planlanıyor.
 
Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı  pakette, aşı dağıtımı, Kovid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman  desteği yer alıyor.
 

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