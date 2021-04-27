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ABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı

AA |  27 Nisan 2021 Salı - 17:41 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 17:41

ABD, "NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderdi.


İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.
 
Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.
 
ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

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ABD NROL-82 uzay casus uydu
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