ABD çantasında 3 kritik dosya! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları!

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin detaylarını aktardı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 19-22 Eylül arasında ABD'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York 'a gidecek. Birleşmiş Milletler kürsüsünden oldukça önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bu yılki gündeminde, Erdoğan'ın o dosyasında göç, iklim değişikliği ve salgın konularının önemli yer tutmasını bekliyoruz.

Salgın başlığını inceleyecek olursak; özellikle Türkiye'nin dünya ülkelerine yaptığı yardımlara bir parantez açmasını bekliyoruz. Ayrıca dünyada aşıya erişim noktasında bir adaletsizlik mevcut. Bazı ülkelerin aşıya erişimleri oldukça kısıtlı şartlar altında sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna da değinmesini bekliyoruz.

AFGANİSTAN'DAKİ GÖÇ DALGASI

Göç oldukça önemli bir başka başlık. Afganistan 'daki istikrarsızlık nedeniyle Afganistan'dan batıya doğru yönelmesi beklenen bir göç dalgası var. Buna ilişkin vereceği mesajlar takip edilecek. Türkiye'nin bir göçmeni daha alabilecek kapasitesinin olmadığı tespitine yer vermesini bekliyoruz. Ayrıca dünya ülkelerine de göç meselesinde sorumluluk almaları gerektiği konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında önemli bir yer ayırmasını bekliyoruz.

İklim değişikliği de yine bir başka başlık olacak BM'deki o konuşmada. Akdeniz ülkelerinin bu yaz döneminde yaşadığı devasa orman yangınları, aynı zamanda seller, eş zamanlı yaşandı bu ekstrem hava olayları.. Buna dikkat çekilmesini bekliyoruz o konuşmada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğine karşı dünya ülkelerinin atabileceği adımlara ilişkin de mesajlar vermesi bekleniyor. Elbette ikili temaslar da önemli yer kaplıyor.

ABD BAŞKANI BIDEN VE İSRAİL BAŞBAKANI BENET İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Benet ile de bir araya gelmesi öngörülüyor. Erdoğan'ın dünya liderlerine kendi kaleme aldığı 'Daha adil bir dünya mümkün' adlı kitabını da takdim etmesi bekleniyor.

Türk Evi'nin açılışına gerçekleştirmesi bekleniyor.