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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

25 Nisan 2021 Pazar - 0:38 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 0:38

Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal açıklaması nedeniyle Dışişleri'ne çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'a Türkiye'nin tepkisi iletildi.


ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
 
ABD makamlarına tepkiler dile getirildi
 
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
 
"ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak bugün (24 Nisan) yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Bakanlığımıza çağırılmıştır.
 
Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir.

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