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ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı!

29 Temmuz 2021 Perşembe - 10:46 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 10:48

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
 

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