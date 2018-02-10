10 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
11°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.590 -0.59 EURO 4,6810 -0.22
USD 3,8230 -0.16 ALTIN 161,540 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD bu adamı konuşuyor! 13 yaşındayken...

10 Şubat 2018 Cumartesi - 7:28 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 7:28

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı ilk ulusa seslendiği 'Birliğin Durumu' konuşması sırasında değindiği Kuzey Koreli genç ülke basınında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.


Trump, 13 yaşındayken yiyecek takası yapmak için kömür ararken sol el ve ayağını kaybeden, 2006'da da ülkesinden kaçan Kuzey Koreli Ji Seong-ho'yu övmüştü.
 
Şimdilerde 35 yaşında olan Li Seong için "Kuzey Kore'deki açlığın çocuğu" diyen Trump'ın konuşması karşısında Ji de teşekkür anlamında koltuk değneklerini havaya kaldırmıştı.
 
ABD basını da son zamanlarda ülkelerinin nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'den kaçan Ji Seong'un hayatını yakından incelemeye başladı. 2000'lerin başında yıllarda kısa bir ziyaret için gittiği Çin'den döndükten sonra Kuzey Kore yetkilileri tarafından işkence gördüğü ve babasını da işkencelerde kaybeden Ji, 2006'da Tumen Nehri üzerinden Kuzey Kore'den kaçtı. Ji Seongho, son yıllarda ise Kuzey Kore'den kaçanlara yardım etmeye çalışıyor.
 
Sabah

ETİKETLER

abd trump kuzey kore Ji Seong-ho
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.