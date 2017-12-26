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ABD, BM fonunu 285 milyon dolar azaltıyor

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 6:28 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 6:28

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, ülkesinin 2018-2019 mali yılında BM için ayırdığı bütçede 285 milyon dolar kesintiye gideceğini açıkladı


ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2018-2019 mali yılında ABD'nin BM için ayırdığı fonu 285 milyon dolar azaltacağını bildirdi. 
 
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Haley, kesintiyi "doğru yönde atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirdi.
 
Haley, "BM'nin etkisizliği ve aşırı harcamaları bilinen bir durum. Bundan sonra Amerikan halkının cömertliğinin istismar edilmesine veya bunun  kontrolsüz kalmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
 
2018-2019 mali yılında BM'nin bütçesine aktaracağı kısımdan 285 milyon dolar azaltma kararı alan ABD, bu konuda halen en fazla katkıyı yapan ülke  konumunda bulunuyor. BM'nin bundan sonraki ilk iki yıllık periyodu kapsayan 5,4 milyar dolarlık bütçesinin 3,3 milyar dolarını ABD karşılıyor. ABD ayrıca BM  çatısı altında yürütülen "barışı koruma çabaları" için de ayrı bir katkı yapıyor.
 
BM'de geçen hafta yapılan Kudüs oylaması öncesi hem ABD Başkanı Donald  Trump hem de Nikki Haley, ABD'nin kararına karşı oy kullanacak ülkeleri "ekonomik  yardımları kesmekle" tehdit etmiş, söz konusu tehditlere rağmen tasarı 9'a karşı  128 evet oyu ile kabul edilmişti.
 

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