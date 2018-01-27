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ABD başladı! Elleri ayakları zincirli bir şekilde...

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 9:39 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 10:40

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiyle ülke gündeminde büyük tartışmalara neden olan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri Chicago kentine yakın Gary Havaalanı'nda başladı. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen sınır dışı edilme olayını küçük bir grup protesto etse de etki yaratmayı başaramadı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiyle ülke  gündeminde büyük tartışmalara neden olan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme  işlemleri Chicago kentine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Gary Havaalanı'nda  küçük bir grubun protestosuna rağmen gerçekleşti. 
 
 
Gizlilik içinde yürütülen sınır dışı etme operasyonunda Chicago'nun  yanı sıra Indiana'nın kuzeyi ile Milwaukee'de yakalanan onlarca yasa dışı göçmen,  World Atlantic Havayollarına ait uçağa bindirilerek ülke dışına gönderildi.
 
 
 
Sınır dışı işlemi, çok yoğun olmayan havaalanındaki özel jetler  için ayrılan apronun arka tarafındaki bölümde yapıldı. Polis araçları eşliğinde  camları boyalı iki minibüsle havaalanına getirilen yasa dışı göçmenlerin elleri  ve ayaklarının zincirlendiği görüldü. Göçmenler arasında kadınların da olması  dikkati çekti.
 
 
 
 
Sınır dışı işlemi havaalanına gelen küçük bir grup tarafından  protesto edildi. "Adalet yoksa barış da yok" ve "Göçmenler olmasaydı, Trump'ın  karısı da olmazdı" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Adalet istiyoruz,  şimdi istiyoruz" ve "Göçmenlere özgürlük" sloganları attı.
 
İş makinelerini protestocularla uçak arasına çeken havaalanı  yetkilileri, sınır dışı operasyonunun görüntülenmesini engellemek için yoğun çaba  harcadı.
 
  
 

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