ABD başkanlık seçimi! ABD Başkanı Trump mı, Biden mı olacak? Sürpriz sonuçlar peş peşe geliyor...

10.27: ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama. Bugün büyük bir farkla öndeyiz. Kritik eyaletlerin tümünde kazanmaya çok yakın olduklarını kaydederek, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz.

09.10: ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

Kritik eyaletlerden biri olan Hawaiiyi Demokratların adayı Joe Biden'ın kazandığı açıklandı. Böylelikle Biden, Hawaiiden eyaletinden 4, Minnesotadan da 10 delegeyi hanesine yazdırdı. Öte yandan, ABD medyası, Joe Biden ve eşi Jill Biden ile birlikte Delawareden konuşma yapacağı duyuruldu.

, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey 'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York 'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington DC'de de 3, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7 ve California 'da 55 delegeyi aldı.

08.06: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaştı.Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 45'e, Cumhuriyetçiler 44'e yükseltti. Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçiler 145 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 119 oldu. ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaştı. ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

06.50: ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları yavaş yavaş belli olurken bahis şirketleri Trump'ın ikinci kez ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları yavaş yavaş belli olurken bahis şirketleri Trump'ın ikinci kez Beyaz Saray 'a gitme ihtimalini yükseltti. BBC'nin haberine göre; Betfair, Trump'ın seçilme olasılığını yüzde 60'a çıkarırken, Biden'ı yüzde 40'a çekti. İngiltere merkezli Smarkets Exchange de Trump'ın yeniden kazanma şansını yüzde 39'dan yüzde 65'e yükseltti. Biden'ın kazanma ihtimali de yüzde 61'den yüzde 35'e geriledi.

06.30: ABD'de başkanlık seçimlerinin yanı sıra 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tümü ve Senato'nun üçte biri için de seçim yapıyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı ABD'de başkanlık seçimlerinin yanı sıra 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tümü ve Senato'nun üçte biri için de seçim yapıyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı Kuzey Carolina Senatörü Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'a karşı Senato'daki koltuğunu korumayı başardı.Trump'ın Senato'da sadık bir müttefiki olan Graham, Başkan'la dış politika konularında zaman zaman ayrışıyor. Graham'ın Türkiye'nin Suriye 'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı başlattığı harekâtlara da karşı çıkmıştı.

06.00: Donald Trump, Kansas eyaletinde ipi göğüslemiş gibi görünüyor. Oyların yüzde 75'i sayılmış durumda ve Trump yüzde 53.6 ile seçici kurul delege sayısını 98'e yükseltti. Biden'ın oy oranı ise yüzde 44.3'te kaldı.

05.45: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 43'e, Cumhuriyetçiler 37'ye yükseltti. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 73 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 54 oldu.

05.35:Associated Press haber ajansının sabaha karşı yayınladığı son tahminlere göre Biden 131, Trump ise 92 delegeyi hanesine ekledi.Adayların büyük oranda kazanmasının beklendiği eyaletler ve delege sayıları şu şekilde:

Donald Trump: Kuzey Dakota (3), Güney Dakota (3), Nebraska (3), Wyoming (3), Indiana (11), Batı Virginia (5), Kentucky (8), Arkansas (6), Güney Carolina (9), Oklahoma (7), Mississippi (6), Alabama (9), Tennessee (11), Louisiana (8)

Joe Biden: New York (29), Maryland (10), New Jersey (14), Illinois (20), Vermont (3), Virginia (13), New Mexico (5), Colorado (9) Connecticut (7), Massachussets (11), Rhode Island (4), Delaware (3), Washington D.C. (3)

05.30:Oyların henüz yüzde 12'sinin sayıldığı kritik eyalet Pennsylvania'da Demokrat Biden'ın yüzde 60.9 ile Trump'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Sonuçlara ilişkin net bir tablo sunmayan bu verilere göre; ABD'nin mevcut başkanı Trump yüzde 38 bandında...

05.10:Amerikan yayın kuruluşu CNN, New York ve New Jersey eyaletlerini Demokrat Joe Biden'ın kazanacağını öngörüyor. New York'un 29, New Jersey'nin ise 14 seçici kurul delegesi bulunuyor. Söz konusu iki eyaleti de 2016 seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton kazanmıştı.

05.00:BBC'nin dezenformasyon ve sosyal medya muhabiri Marianna Spring, sakin bir seçim günü olmakla birlikte, kritik eyaletlerden biri olan Pennsylvania'da teyit edilmemiş oy sahteciliğine ve kirli oyunlara ilişkin iddialar olduğunu duyurdu. Fakat Spring, dayanaksız bu iddiaların kritik eyaletleri hedef aldığı görüşünde.

Philadephia'da bir gözlemcinin seçim merkezine girmesinin engellendiği iddiasıyla bir videonun sosyal medyada yayıldığı belirtildi. Videonun Twitter 'da 2 milyon kez izlendiği ve Trump yanlısı hesaplardan paylaşıldığı görülüyor. Videonun sahte olmadığı ve olayın hile değil seçim kurallarıyla ilgili bir karışıklıktan kaynaklandığı düşünülüyor.

04.45:Tahmini sonuçlara göre; Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasına kesin gözüyle bakılan eyaletler şöyle: Kentucky, Indiana, Batı Virginia, Güney Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Tennessee...Yine tahminlere göre; Demokrat Joe Biden ise Vermont, Virginia, Maryland, New Jersey, Illinois, Connecticut, Massachussets, Rhode Island, Delaware eyaletleri ile Washington DC'yi kazanıyor.

04.30: California'nın ardından Texas 38 delegeyle en çok üyeye sahip seçici kurulun bulunduğu eyalet özelliği taşıyor. 1990'lardan bu yana geleneksel olarak Cumhuriyetçileri seçen Texas'ta oyların yüzde 46'sına göre; Joe Biden yüzde 50.4, Donald Trump yüzde 48.3'te görülüyor.

ABD'de halk başkan ve yardımcısını doğrudan seçmiyor. Eyaletlerin büyük oranda nüfusa göre belirlenen sayıda delegenin bulunduğu seçici kurulları bulunuyor. Amerikalılar verdiği oylarla bu seçici kurulları belirlerken, seçici kurullar da başkan ve başkan yardımcısını seçiyor. Toplamda 538 delege bulunurken, 270 delegenin desteğini kazanan aday seçimi kazanıyor.

04.12:Florida'da seçim başa baş gidiyor. 1964'ten bu yana Florida'yı alan adayın başkan seçildiği göz önünde bulundurulursa eyaletin önemi kolayca anlaşılabilir. Oyların yüzde 85'ine göre, Trump üstünlüğü az farkla ele geçirmiş durumda. Buna göre; Trump yüzde 50.3, Biden 48.8 bandında seyrediyor. 2016 seçimlerini Trump çok küçük bir farkla kazanmıştı.

03.50:Trump'ın kazanmak zorunda olduğu eyalet olarak değerlendirilen Ohio'da büyük bir sürpriz yaşanıyor. 2016 seçimlerini 8 puan farkla kazanan Trump, oyların yüzde 20'den fazlası hesaba katılarak yapılan projeksiyona göre; yüzde 36.7'de kalmış görünüyor. Biden'ın oy oranı ise yüzde 62.2.

03.40:Associated Press'in aktardığı verilere göre; kritik eyalet Florida'da Biden yüzde 50.5, Trump ise 48.8 düzeyinde seyrediyor. Oyların ise 76 sayılmış durumda...

03.33:Joe Biden'ın yardımcısı olarak ABD'yi yönetmek için yarışan Kamala Harris, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurallara riayet edin" mesajı verdi. Ardından Joe Biden da aynı mesajı Twitter hesabından paylaştı.

03.20:İkinci dönemi için yarışan Donald Trump'ın genel olarak Cumhuriyetçilerin aldığı West Virginia'yı kazanıp, hanesine bu eyaletin sahip olduğu beş delegeyi yazdırması bekleniyor. West Virginia'yı alan son Demokrat ise 1992 yılında İkinci dönemi için yarışan Donald Trump'ın genel olarak Cumhuriyetçilerin aldığı West Virginia'yı kazanıp, hanesine bu eyaletin sahip olduğu beş delegeyi yazdırması bekleniyor. West Virginia'yı alan son Demokrat ise 1992 yılında Bill Clinton olmuştu.

03.10:Amerikan medyası, sekiz seçici kurul üyesine sahip Kentucky'nin Trump tarafından kazanılacağını, üç üyeli Vermont'ta ise Biden'ın galip çıkacağını öngördü.

03.05:BBC'nin projeksiyonuna göre; 11 delegenin bulunduğu Indiana'da Trump kazanıyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in memleketi olan Indiana'yı genel olarak Cumhuriyetçiler kazanıyor. 2008'de Demokrat :BBC'nin projeksiyonuna göre; 11 delegenin bulunduğu Indiana'da Trump kazanıyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in memleketi olan Indiana'yı genel olarak Cumhuriyetçiler kazanıyor. 2008'de Demokrat Barack Obama az bir farkla bu eyaleti kazanmıştı.

02.15: ABD Başkanı Donald Trump, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülkede gerçekten çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler" mesajını paylaştı.