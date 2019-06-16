ABD Başkanı Trump’tan sert tepki: Bunlar gerçek korkaklar!

ABD Başkanı Donald Trump; “İnanabiliyor musunuz, başarısız New York Times, bugün ABD’nin Rusya’ya yönelik siber saldırılarını önemli ölçüde arttırdığına dair haber yaptı. Bugün yolsuz medyamızda her şeyin gideri var. Zerrece sonuçlarını düşünmeden her şeyi yapar ve söylerler. Bunlar gerçek korkaklardır ve şüphesiz halkın düşmanlarıdır” dedi.

