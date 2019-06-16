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ABD Başkanı Trump’tan sert tepki: Bunlar gerçek korkaklar!

AA |  16 Haziran 2019 Pazar - 9:45 | Son Güncelleme : 16 06 2019 - 9:54

ABD Başkanı Donald Trump; “İnanabiliyor musunuz, başarısız New York Times, bugün ABD’nin Rusya’ya yönelik siber saldırılarını önemli ölçüde arttırdığına dair haber yaptı. Bugün yolsuz medyamızda her şeyin gideri var. Zerrece sonuçlarını düşünmeden her şeyi yapar ve söylerler. Bunlar gerçek korkaklardır ve şüphesiz halkın düşmanlarıdır” dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rus elektrik  şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini iddia ettiği haberinden  dolayı New York Times gazetesine sert tepki gösterdi.  
 
Twitter hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
 
“İnanabiliyor musunuz, başarısız New York Times, bugün ABD’nin  Rusya’ya yönelik siber saldırılarını önemli ölçüde arttırdığına dair haber yaptı.  Bu, bir zamanlar büyük olan bir gazetenin bir haber için, velev ki ülkemiz için  kötü de olsa herhangi bir haber için içine düştüğü sanal bir ihanettir. Ayrıca  doğru da değil. Bugün yolsuz medyamızda her şeyin gideri var. Zerrece sonuçlarını  düşünmeden her şeyi yapar ve söylerler. Bunlar gerçek korkaklardır ve şüphesiz  halkın düşmanılar.”
 
New York Times, eski ve halen görevde olan hükümet yetkilileri ile  yaptığı röportajlara dayandırdığı haberinde, Moskova’nın ABD seçimlerine yönelik  müdahalelerine karşılık ABD Siber Güvenlikle Komutanlığının (CYBERCOM) Rusya’nın  elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar  kodlarının gönderildiği iddia edilmişti.
 
Rus elektrik şebekelerine yönelik söz konusu hazırlığın Trump’ın  onayına sunulmadan gerçekleştirildiği iddia edilmişti.
 

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Donald Trump ABD sert tepki
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