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ABD Başkanı Trump'tan "öğretmenleri silahlandırma" teklifi!

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 5:42 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 5:42

Florida'da bir lisede 17 kişinin öldüğü silahlı saldırıdan kurtulan öğrenciler ve ailelerini Beyaz Saray'da kabul eden Trump, okullardaki eğitim görevlilerinin yüzde 20'sine silah taşıma yetkisi verme konusunu değerlendireceklerini açıkladı


ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaleti Parkland  bölgesinde bir lisede 17 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı üzerine öğretmenlerin silahlandırılmasının bu tür saldırılara karşı daha etkili  olabileceğini söyledi. 
 
Trump, Florida'daki lise saldırısından kurtulan öğrenciler ve aileleri  ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
 
Öğrencilerin saldırı günü yaşadıklarını ve bazı ebeveynlerini  dinledikten sonra konuşan Trump, "Eğer silah kullanmayı bilen bir öğretmeniniz  olsaydı saldırıyı çok daha hızlı durdurabilirdi." dedi.
 
Lisede bazı öğretmenlerin saldırı sırasında kaçışmak durumunda  kaldığını hatırlatan Trump, okulda kimi görevlilerin en azından silah taşıma  durumu olsa bu davranışın yerine saldırganı durdurmayı deneyebileceğini dile  getirdi.
 
Polisin Florida'daki lise saldırısının başlamasından 8 dakika sonra  olay yerine geldiğini belirten Trump, okullardaki eğitim görevlilerinin yüzde  20'sine silah taşıma yetkisi verilmesi konusunu değerlendireceklerini bildirdi.
 
"Gizli taşıma" olarak nitelendirdiği bu uygulamanın silahlara çok  aşina kişiler için geçerli olacağını anlatan Trump, "Öğretmenler üzerlerinde  saklı olarak silah taşıyacaklar. Özel eğitimden geçirilecekler ve manyaklar için  artık silahsız alan kalmamış olacak." diye konuştu.
 
Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolaus Cruz'un  Stoneman Douglas Lisesine düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü.
 
Amerikan basınında yer alan haberlerde Cruz'un, "Florida Cumhuriyeti"  adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlar ile siyahilerden "nefret  ettiği" belirtilmişti.
 
Sosyal medyadaki paylaşımlarında "profesyonel bir silahlı okul  saldırganı olma" arzusunu ifade ettiği ortaya çıkan Cruz'un, daha önce iki kez  "saldırı düzenleyeceği" yönünde tehdit mesajları paylaştığı aktarılmıştı.
 
Saldırganın AR-15 tarzı yarı otomatik silah kullandığı ve silahı yasal  olarak temin ettiği de kaydedilmişti.
 
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise failin "öldürme arzusu", silah  satın aldığı ve bir saldırı planlayabileceği yönünde geçen ay gelen istihbaratın  ajanlarca soruşturulmadığını açıklamıştı.
 

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ABD Donald Trump öğretmenlere silah silahlandırma teklifi
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