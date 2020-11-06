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ABD Başkanı Trump'tan flaş seçim açıklaması: Elimizde çok fazla delil var

AA |  06 Kasım 2020 Cuma - 7:51 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 7:51

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini söyledi.


Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen  seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.
 
Seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerinin altını  çizen Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi  kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız,  (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz." ifadesini  kullandı.
 
Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde  seçimleri kazandıklarını belirterek, "Biz büyük medya, para ve teknoloji  şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, "Anket şirketleri  bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga  olmadı, bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler, seçimlere  müdahale etmek istedi." diye konuştu.
 
 
"Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin  vermedi"
Trump, Senatoda çoğunluğu koruduklarını, Temsilciler Meclisinde de  koltuk kaybetmediklerini söyleyerek, "Tüm kritik yerlerde biz kazanıyorduk, sonda  bir anda mucizevi şekilde bizim oylarımız düşmeye başladı. Demokratlar,  gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi. Bazı yerlerde  mahkemeye gittik." dedi.
 
Sonuçların henüz netleşmediği Arizona'da seçimi kazanacaklarına  inandıklarının altını çizen Trump, "Biz bu seçimlerin güvenliğini savunacağız ve  yolsuzluğun bu kadar önemli bir seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin  susturulmasına ve gerçek olmayan sonuçlar üretilmesine izin veremeyiz." ifadesini  kullandı.
 
Trump, yıllardır ülkesinde yapılan seçimleri takip ettiğini  belirterek, bu yılki seçimlerde birçok usulsüzlük tespit ettiklerini aktardı.
 
Joe Biden'ın ve Demokratlar'ın "tüm oylar sayılmalı" çağrılarına da  yanıt veren Trump, "Biz burada 'yasal' kelimesini kullanmak durumundayız. Tüm  yasal oylar sayılmalı. Biz açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Gizli oy sayma  odaları, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan oy pusulaları, seçim gününden sonra  kullanılmış yasadışı oylar istemiyoruz." yorumunda bulundu.
 
Trump, dürüst bir seçim istediklerini ve bunun Amerikan halkının  yararına olacağını kaydederek, "Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok  fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir.  Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir.  Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum." şeklinde  konuştu.
 
 
 

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