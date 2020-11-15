ABD Başkanı Trump ilk kez "Biden kazandı" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'ın ismini kullanmadan O, seçim hileli olduğu için kazandı ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD nin seçilmiş başkanı Bidenın seçimi kazandığını ilk kez kabul etti. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABDnin seçilmiş başkanı Bidenın ismini kullanmadan O, seçim hileli olduğu için kazandı ifadesini kullandı. Oy sayımlarına denetçi ve gözlemcilerin alınmadığını savunan ABD Başkanı Trump, oyların Dominion adlı radikal sola ait kötü üne ve ekipmanlara sahip özel bir şirket tarafından tasnif edildiğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, (Bu şirket) büyük bir farkla kazandığım Teksasa (girmeye) bile hak kazanamadı. Sahte ve sessiz medya ve dahası! sözlerini kullandı.

"POSTAYLA GÖNDERİLEN SEÇİMLER İĞRENÇ BİR ŞAKA"

Paylaşımında Trump ayrıca, "Seçim gecesinde meydana gelen tüm mekanik 'aksaklıklar' gerçekten de onların oy çalmaya çalışırken yakalanmasıydı. Ancak yakalanmadan çok başarılı oldular. Postayla gönderilen seçimler iğrenç bir şaka!" ifadelerine yer verdi.