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ABD başkanı Trump: 'Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu'

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:31 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 17:31

ABD başkanı Donald Trump kasımda yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Fox News'a konuşan Trump rakibi Biden'a yüklenirken Biden'ın 'Birinci sınıf bir satranç oyuncusu olan Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesi yok' ifadesini kullandı.


ABD başkanı Donald Trump, katıldığı televizyon programında yaklaşan başkanlık seçimleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. 
 
Fox News televizyon kanalındaki programa katılan Trump, kasımdaki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Joe Biden'ın göreve uygun olmadığını savunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler sarf etti. 
 
Donald Trump, rakibi Joe Biden'ın ABD başkanı olabilecek kapasitede olmadığı ifadesini kullanırken 'Erdoğan birinci sınıf bir satranç oyuncusu, Biden'ın onunla başa çıkabilecek zihinsel kapasitesi yok' sözlerini kullandı. 
 
Trump açıklamasında 'Joe kötü durumda, çok kötü durumda. Belki insanlar buna üzülecektir ama ülkemiz bundan daha önemli. Zehir gibi insanlarla uğraşıyorsunuz. O liderlerin hepsi zehir gibi, hepsini tanıyorum. O ülkelerin liderlerinin hepsi dünya klasında satranç oyuncuları. Hepsiyle aram iyi. Türkiye'de Erdoğan ile, hepsi ile. Kötü durumda bir başkana sahip olamazsınız, Nerede olduğunu bilmeyen biri başkanımız olamaz. Artık konuşamadığı için bodrumdan çıkmayan biriyle yola çıkamazsınız.' ifadelerini kullandı.
 
Trump'ın bu sözleri büyük yankı getirirken sosyal medyada da ABD'li gazeteciler tarafından paylaşıldı ve çok sayıda retweet aldı. 
 

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