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ABD Başkanı Trump en geniş listeyi açıklayacak

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 19:02 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 19:02

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore rejimine yönelik uygulanacak en geniş kapsamlı yaptırımlar listesini açıklayacak


ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore yönetimine  karşı bugüne kadar uygulanan en geniş kapsamlı yaptırımlar listesini açıklayacağı  bildirildi. 
 
Trump’ın Gaylord Kongre Merkezi'nde düzenlenen Muhafazakar Siyasi  Eylem Konferansı’nda yapacağı konuşmasının satır başları Beyaz Saray tarafından  basınla paylaşıldı.
 
Başkan Trump'ın konuşmasında şu ifadelere yer vermesi bekleniyor:
 
“Bugün Kuzey Kore rejimine yönelik en geniş yaptırımlar dizisini  uygulayacağımızı duyuruyorum. Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'yi yaptırımlardan  kurtarmaya yardım eden 56 gemi, nakliye şirketi ve ticari şirketi hedef almak  suretiyle, rejimin nükleer programını fonladığı gelir ve yakıt kaynaklarına  yönelik yeni adımlarını çok yakında açıklayacak."
 

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ABD Donald Trump Kuzey Kore yaptırım listesi
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