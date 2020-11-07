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ABD Başkanı Trump: Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 19:21 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 19:21

Başkanlık seçiminde birçok eyalette devam eden oy sayımlarında rakibi Demokrat Joe Biden'ın gerisine düşen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu.


Arizona ve Nevada'nın ardınan Pennsylvania ve Georgia eyaletlerinde de  devam eden oy sayımlarında rakibi Biden'ın gerisine düşen Trump, Twitter  hesabından açıklama yaptı.
 
Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." ifadelerini  kullandı.
 
Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığında  resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı  etiketi koydu.
 
Öte yandan, Trump kampanyası bugün Philedelphia'da basın açıklaması  yapacak.
 
Trump, sayımları devam eden Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia  eyaletlerinde öndeydi. Ancak dünkü sayımlarla birlikte Biden, Pennsylvania ve  Georgia'da öne geçti.
 
Nevada ve Arizona'da da Biden az bir farkla Trump'ın önünde görünüyor.
 

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