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ABD Başkanı Trump'a Davos'ta büyük şok!

AA |  26 Ocak 2018 Cuma - 18:34 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 18:36

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’ndaki (WEF) konuşmasında medyaya yönelik kullandığı "Edepsiz, alçak, saldırgan ve sahte" sözlerinin ardından izleyiciler tarafından yuhalandı


Bill Clinton'un ardından 18 yıl sonra Davos Zirvesi'ne katılan ilk ABD  başkanı olan Trump, WEF'in kapanış konuşmasında ülkesinde yıllarca süren  durgunluktan sonra ekonominin yeniden büyümeye başladığını söyledi.

Konuşmasının büyük bölümünde küresel iş adamlarına ülkesinde yatırım  yapmaya davet eden Trump, "Borsa peş peşe rekor üstüne rekor kırıyor ve seçimden  bu yana ülkemize 7 trilyon dolardan fazla servet kattı." dedi.

ABD ekonomisinin dünyanın açık ara en büyük ekonomisi olduğunu  belirten Trump, ülkesinin yeniden rekabetçi konuma geçtiğini ve yatırım yapmak  için en iyi dönem olduğunu ifade etti.

Trump, ülkesinde kadınlar ve Afrika kökenli Amerikalılar arasında  işsizliğin hızla düştüğünü, göreve başlamasından bu yana 2 milyondan fazla kişiye  istihdam sağladıklarına işaret etti.

ABD'nin "yalnızlaşmasına" cevap

"Bazı ülkeler sistemi suistimal ederse serbest ve açık bir ticaretimiz  olamaz." diyen Trump, serbest ticaretin adil olması gerektiğini ve ABD'nin artık  adaletsiz uygulamaları görmezden gelemeyeceğini kaydetti.

Trump, başkan olarak göreve başlamasının ardından ABD'nin  yalnızlaşmaya ve en önemli müttefiklerinden bile uzaklaşmaya başlamasına yönelik  eleştirilere ilişkin, "Önce Amerika demek Amerika'nın tek başına olduğu anlamına  gelmez." ifadesini kullandı.

DEAŞ vurgusu

ABD ordusuna "tarihi yatırımlar" yaptıklarını anlatan Trump,  "Güvenliği sağlamadan refaha kavuşamayız." diye konuştu.

Trump konuşmasında terörizme de değinerek, koalisyona mensup ülkelerin  desteğiyle DEAŞ'ın elindeki toprakların neredeyse yüzde yüzünün geri alındığını  dile getirdi.

Sadece ABD için değil tüm ülkeler için faydalı bir sistem istediğini  savunan Trump, Kuzey Kore ve İran'ın nükleer silahlanmasının önüne geçilmesi  gerektiğinin altını çizdi.

Trump'a salonda soğuk duş

Konuşmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu  Başkanı Klaus Schwab'ın bir sorularını cevaplayan Trump, iş adamı olduğu dönemde  medyadan iyi muamele gördüğünü ama siyasete atıldığında medyanın tutumunun  değiştiğini ifade etti.

Trump'ın, "Siyasete girene kadar medyanın nasıl ne kadar edepsiz, ne  kadar alçak, ne kadar saldırgan ve ne kadar sahte olabileceğinin farkında  değildim." şeklindeki sözleri yüzlerce üst düzey delegasyonun bulunduğu salonda  yuhalandı.

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen  ve bugün sona eren Davos Zirvesi'nde, 400'ün üzerinde oturum  gerçekleştirildi.

 

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