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ABD Başkanı Trump, 2021 Savunma Bütçe Tasarısı'nı veto etti

AA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 23:49 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 23:49

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce "veto edeceğini" açıkladığı, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı veto etti.


Trump, Kongreye gönderdiği notta, Senato ve Temsilciler Meclisinde  kabul edildikten sonra onayına sunulan NDAA'yı veto ettiğini bildirdi.
 
 Başkan Trump, "Ne yazık ki, bu tasarı, kritik ulusal güvenlik  konularını kapsamaktan yoksundur ve benim, Amerika'yı öncelediğim ulusal güvenlik  ve dış politika eylemlerim ile çelişmektedir. Bu yasa tasarısı, Çin ve Rusya'ya  bir hediyedir." ifadelerini kullandı.
 
Temsilciler Meclisi ve Senatodan 3'te 2'den büyük oy çokluğuyla geçen  tasarı, tekrar Kongreye dönecek ve aynı çoğunluğu yakalarsa Trump'ın vetosu  geçersiz kılınabilecek.
 
Tasarıda neler var
 
Tasarının nihai halinde, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 635,5  milyar doları temel bütçe, 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen "Denizaşırı  Muhtemel Operasyonlar Fonu", 8,9 milyar doları ise tasarının yetki alanları  dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar olmak üzere 713,4 milyar dolar bütçe  ayrılıyor.
 
Bunun yanı sıra Enerji Bakanlığı bütçesi altında, nükleer kapasiteye  ilişkin savunma harcamaları için 26,6 milyar dolar bütçe belirleniyor.
 
NDAA tasarısında, Çin’e karşı "Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi"nin  kurulması öngörülürken, ABD’nin Pasifik bölgesindeki askeri gücünü tahkim etmek,  bölgedeki ortak ve müttefiklere destek vermek üzere bu inisiyatif için  Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının bütçesine ek 2,2 milyar dolar fon  ayrılıyor.
 
Rusya ile askeri ilişki sınırlamalarını artırıyor
 
Tasarıda, ABD ordusunun Rus ordusu ile ilişkilerine yönelik  kısıtlamalarının artırılması ve Rusya’nın Kırım’daki egemenliğini tanıyacak fiil  ve faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin maddeler dikkati çekti.
 
Rusya’ya yönelik faaliyetler kapsamında, tasarı, Ukrayna’ya 75 milyonu  silah olmak üzere 250 milyon dolarlık savunma yardımı yapılmasını da şart koştu.
 
Tasarıda, Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi için önceki bütçe  yasalarında belirlenen 3,7 milyar dolarlık fonun tamamının, bu bütçe kapsamında  da sağlanması istendi.
 
Almanya ve Kore’de asker sayısının azaltılmasını yasaklıyor
 
ABD Başkanı Trump’ın, Almanya ve Güney Kore’den asker çekme planına  ilişkin ise tasarıda, gerekli şartlar teyit edilmediği sürece Güney Kore’deki  asker sayısının 28 bin 500’ün altına, Almanya’daki asker sayısının ise  değerlendirme süreci tamamlanmadan 34 bin 500’ün altına düşürülmesi yasaklanıyor.
 
Tasarıdaki, "ABD özel kuvvetlerinin ABD ortaklarına gayrinizami harp  için destek yetkisini artırmasına" ilişkin bir madde de dikkati çekti. ABD,  hibrit savaş ve gayrinizami harbe ilişkin strateji belgesini daha önce  yayımlamıştı.
 
ABD askerlerinin, Finlandiya’daki Avrupa Hibrit Tehditlerle Mücadele  İçin Eğitim Merkezinin eğitimlerine katılmasını şart koşan tasarıda, İsrail Tayvan, Baltık ülkeleri, Hindistan, Vietnam ve Japonya’ya yapılan askeri  yardımların sürdürülmesi talep edildi.
 
ABD Hava Kuvvetlerinin, gücünün ortalama 386 filo veya 3 bin 850 savaş  uçağına ulaştırılmasını öngören tasarı, birçok savaş uçağının yanı sıra 93 F-35  uçağının alınması için yetki veriyor.
 
Tasarıda, Türkiye’nin aldığı 6 F-35 uçağının da ABD Hava Kuvvetlerince  kullanılması için gerekli yetkilendirme yapılıyor.
 
Askeri üslerdeki generallerin isimlerinin kaldırılmasını öngörüyor
 
ABD vatandaşı siyahi George Floyd’un öldürülmesinden sonra yaşanan  olaylarda gündeme gelen Konfederasyoncu generallerin isim ve heykellerinin  kaldırılması da tasarıda yer aldı.
 
Tasarının ilgili maddelerinde, Konfederasyoncu generallerin  isimlerinin üslerden kaldırılması için bir komisyon kurulması ve bu komisyonun 3  yılda gerekli tavsiyeleri içeren rapor hazırlaması şartı konuldu.
 
Tasarıda Türkiye detayı
 
Savunma bütçesi tasarısında, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören  bir bölüm de yer aldı.
 
Tasarıda, Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına  Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında, Rusya ile önemli bir işlem  olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de  S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.
 
Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az  5’ini uygulaması, yaptırımların "ithal edilen malları" kapsamaması istendi.
 
Bu mallar da "doğal ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş  erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı" şeklinde sıralandı.
 
Yaptırımların kaldırılmasının şartları ise şu şekilde belirtildi:
 
 "Başkan, yaptırım uyguladıktan sonra 1 yıl içinde Kongrenin gerekli  komitelerine, Türkiye’nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400’leri veya  bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk  topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının  S-400’leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra Türkiye’den, Türk hükümetinin  veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir  sistemi tekrar edinmek için CAATSA’nın 231. bölümünün kapsamına girecek herhangi  bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları  kaldırabilir."
 
Tasarının 159. bölümünde ise yasalaşmasından sonra 15 günde Türk  şirketlerinin yerine F-35 için parça üretecek ortakların tespit edilmesi ve  gerekli işlemlerin başlatılması istendi.
 

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