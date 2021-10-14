ABD Başkanı Joe Biden, Roma, Vatikan ve Glasgow'u ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 29 Ekim-2 Kasım tarihlerinde İtalya, Vatikan ve İskoçya'ya ziyaret gerçekleştirerek G-20 ve iklim zirvelerine katılacak.

Biden ve Papa görüşmelerinde temel insan onuruna dayanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim krizi ile mücadelenin yanı sıra yoksullara yardım gibi konuları ele alacak.

İtalya'nın başkenti Roma 'da 30-31 Ekim'de G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak Biden'ın ikili görüşmelerine ilişkin detaylar ise daha sonra açıklanacak.