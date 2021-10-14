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ABD Başkanı Joe Biden, Roma, Vatikan ve Glasgow'u ziyaret edecek

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 18:12 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 18:12

ABD Başkanı Joe Biden, 29 Ekim-2 Kasım tarihlerinde İtalya, Vatikan ve İskoçya'ya ziyaret gerçekleştirerek G-20 ve iklim zirvelerine katılacak.


Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre,  Biden 29 Ekim'de Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşecek.
 
Biden ve Papa görüşmelerinde temel insan onuruna dayanan yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) ve iklim krizi ile mücadelenin yanı sıra yoksullara yardım  gibi konuları ele alacak.
 
İtalya'nın başkenti Roma'da 30-31 Ekim'de G-20 Liderler Zirvesi'ne  katılacak Biden'ın ikili görüşmelerine ilişkin detaylar ise daha sonra  açıklanacak.
 
Biden, Roma'nın ardından 1-2 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde  devlet ve hükümet başkanlarıyla kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla  gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi  (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) açılışına katılacak.

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ABD Joe Biden iklim zirveleri
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