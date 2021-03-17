ABD Başkanı Joe Biden: Putin bir katil ve bedelini ödeyecek!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine yeni açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin için katil benzetmesi yapan Biden, "Putin seçimlere müdahalesinin bedelini ödeyecek" dedi.
ABC canlı yayınına katılan Biden bu konuda hangi adımların atılmasını planladığı yönünde gelen soruya ise "Kısa süre içinde göreceksiniz" yanıtını verdi.
Trump tarafından yapılan Afganistan anlaşmasına dair de açıklamalarda bulunan Biden, 1 Mayıs'a kadar bölgedeki tüm ABD personelinin çekilmesinin oldukça zor göründüğünü belirtti.