ABD Başkanı Joe Biden'dan bomba Suudi Arabistan kararı!

ABD'nin ünlü gazetesi New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda direkt olarak cezalandırmayacağını duyurdu. Haberde, Biden'ın Beyaz Saray ile Krallık arasındaki 'iş birliğinin' bozulmasını istemediği ifade edildi.

RAPORDA, MUHAMMED BİN SELMANIN İZNİ OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİ

ABDde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçının İstanbuldaki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesine ilişkin hazırlanan raporu yayınladı. Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selmanın izni olmadan cinayetin gerçekleştirilme olasılığının oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "2017'den beri Veliaht Prensin (Muhammed bin Selman) Krallığın güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip olduğu düşünülürse, Suudi yetkililerin Veliaht Prens'in izni olmadan bu nitelikte bir operasyonu gerçekleştirme ihtimalleri oldukça düşüktür" denildi.

"KAŞIKÇIYI KRALLIĞA KARŞI TEHDİT OLARAK GÖRÜYORDU"

Raporda, Muhammed bin Selmanın, Cemal Kaşıkçıyı Krallığa karşı bir tehdit olarak gördüğü ve gerektiği takdirde Kaşıkçıyı 'susturmak' için şiddet önlemlerini kullanmayı desteklediği öne sürüldü. Raporu hazırlayan kişilerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selmanın Kaşıkçının öldürülmesinde rolü olduğu konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.

NELER OLMUŞTU?

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı, Suudi Arabistanın Veliaht Prensi Muhammed bin Selmana yönelik eleştirileriyle biliniyordu.