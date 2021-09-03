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ABD Başkanı Joe Biden'a kötü haber! Gittikçe düşüyor

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 21:26 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 21:26

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığına ilişkin son anketler, 2022'de yapılacak ara seçimlerde Demokrat Partinin, Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elinde tutma şansını zorlaştırdığını gösteriyor.


Biden, başkanlık koltuğunda henüz bir yılını doldurmadı ancak  anketlerde başkanlığının onayına ilişkin oranlar hızla düşüşe geçmiş durumda.
 
NPR/PBS NewsHour/Maris anketinde, Biden’ın "başkanlığını  onaylayanların" oranı bir ayda 6 puan düşerek yüzde 49’dan yüzde 43’e geriledi.
 
Aynı ankette daha şaşırtıcı detay ise Biden’ın "başkanlığını  onaylamayanların" oranında görülen yüzde 7'lik artış oldu. Buna göre, bir önceki  ay Biden’ın başkanlığını onaylamayanların oranı yüzde 43 iken bu oran yüzde 51’e  çıktı.
 
 Ara seçimlerin en büyük göstergeleri olan başkanların onay oranlarına  ilişkin ankette, Demokratlar için kötü bir haber daha var.
 
Katılımcıların yüzde 41’i Biden’ın yaptığı işleri "kesinlikle  onaylamadıklarını" belirtirken sadece yüzde 19’u "kesinlikle onayladığını" beyan  etti.
 
Birçok uzman bu oranları, Kasım 2022’de yapılacak ara seçimlerde,  "Demokratlar için felaket" olarak yorumlarken bunun temel nedenleri arasında  artan enflasyon, istihdamda beklentilerin karşılanmaması, Afganistan’dan çekilme  sürecinde yaşanan hezimet gösteriliyor.
 
ABD'deki ünlü araştırma şirketi Gallup'un anket rehberinde, onay oranı  yüzde 50'nin altında olan ABD başkanlarının partilerinin ara seçimlerde  Temsilciler Meclisinde ortalama 37 sandalye kaybettiği, onay oranları yüzde  50'lerde olan başkanların partilerinin ise ortalama 14 sandalye kaybıyla karşı  karşıya kaldığı belirtiliyor.
 
Eski Başkan Donald Trump döneminde de Trump’ın onay oranı yüzde  40’larda iken 2018 ara seçimlerinde, Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisinde  40 sandalye kaybetmiş ve Meclis çoğunluğunu Demokratlara kaptırmıştı.
 
ABD ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinin tüm sandalyeleri,  Senatonun ise üçte ikisi seçime açılıyor.
 
2020'de yapılan seçimlerde Demokratlar kongrenin her iki kanadında da  çoğunluğu elde etmişti.
 

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